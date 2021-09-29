У Тернопільскій області чоловік згорів живцем у власному будинку

Рятувальники виявили чоловіка вже мертвим.
У вівторок, 28 вересня, в м. Бучач Чортківського району Тернопільської області на вул. Стрипна виникла пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок займання загинув 68-річний чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Тернопільщини.
"На місці події виявлено тіло власника будинку, 1953 року народження. Внаслідок пожежі знищено житлову кімнату, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку на площі 30 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі, три вікна", - йдеться у повідомленні.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Нагадаємо, у Карпатах внаслідок пожежі у приватному будинку загинула жінка.