Зеленский пригласил все страны ООН присоединиться к Крымской платформе: заявление

Зеленский также раскритиковал ООН за "игнорирование" Крымской платформы.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 сентября, призвал все страны-члены Организации Объединенных Наций присоединиться к Совместной декларации участниц международной Крымской платформы.

Соответствующий призыв он озвучил во время своего выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"ООН — это все мы, это 193 страны. Я приглашаю все эти страны присоединиться к общей Декларации участников Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире", — высказался украинский лидер.

Он также раскритиковал ООН за "игнорирование площадки для решения проблем мижнрадного права и оккупации".

"Участие 46 государств и международных организаций в первом саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма — вот это преданность основным приципам ООН. А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации — это какие-то новые, никем не одобренные принципы", — пояснил свою позицию глава государства.

Зеленский также выразил уверенность в том, что Крымская платформа "должна работать под эгидой ООН".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа из исключительно политических мотивов.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Крымской платформы — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма.

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