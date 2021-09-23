Зеленский в ООН процитировал Путина на русском и потролил РФ

Зеленский намекнул, что РФ стоит показательно покинуть не зал ООН, а территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что ни одна страна мира не может чувствовать себя в безопасности из-за агрессии со стороны Российской Федерации.

Соответствующее заявление он озвучил в среду, 22 сентября, во время своего выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"В мире больше никто не чувствует себя в безопасности. Подчеркну: никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", — отметил украинский лидер.

Он также на русском процитировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. Далее дословно:

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

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Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", — привел слова Путина глава украинского государства.

После этого Зеленский поблагодарил страны, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях в ООН, а также тем, кто "не стесняется, что Украина — их друг и партнер", называет вещи своими именами, "не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал" .

Намекнув на то, что речь идет о России, президент добавил: "Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастья Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы".

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Украиский лидер во время речи также озвучил ряд правонарушений Российской Федерации, в частности рассказал о том, как Кремль заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

"Выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет", — отметил Зеленский.

Он добавил, что РФ превратила оккупированный восемь лет назад Крым в военную базу. "Вместо фауны и флоры там флот и солдаты. А в душах крымчан противоположная для мира проблема — не глобальное потепление, а глобальное опустошение", — сказал президент.

Как сообщалось, Зеленский в ООН призвал международное сообщество поддержать освобождение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, незаконно удерживающихся в ОРДЛО и РФ.

"Российская Федерация обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова. Вот вам цена борьбы за свои права, за права человека", — высказался глава государства.

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