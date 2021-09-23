Зеленський в ООН процитував Путіна російською і потролив РФ

Зеленський натякнув, що РФ варто показово покинути не залу ООН, а територію України.

Президент України Володимир Зеленський переконаний у тому, що жодна країна світу не може почуватися в безпеці через агресію з боку Російської Федерації.

Відповідну заяву він озвучив у середу, 22 вересня, під час свого виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"У світі більше ніхто не почувається в безпеці. Підкреслю: ніхто не почувається в безпеці. І не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - вказав український лідер.

Він також російською процитував слова президента РФ Володимира Путіна, сказані в Мюнхені у 2007-му та на Генасамблеї ООН у 2015 році. Далі дослівно:

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

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Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - навів слова Путіна глава української держави.

Після цього Зеленський подякував країнам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах в ООН, а також тим, хто "не соромиться, що Україна - їхній друг і партнер", називає речі своїми іменами, "не боячись, що хтось показово покине цю залу".

Натякнувши на те, що йдеться про Росію, президент додав: "Не треба цього роботи, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони".

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Україський лідер під час промови також озвучив низку правопорушень Російської Федерації, зокрема розповів про те, як Кремль змушує громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.

"Видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Більш того, РФ сама про це офіційно заявляє", - зауважив Зеленський.

Він додав, що РФ перетворила окупований вісім років тому Крим на військову базу. "Замість фауни й флори там флот і солдати. А в душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення", - сказав президент.

Як повідомлялося, Зеленський в ООН закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.

"Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини", - висловився глава держави.

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