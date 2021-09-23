Зеленський в ООН процитував Путіна російською і потролив РФ

Зеленський натякнув, що РФ варто показово покинути не залу ООН, а територію України.
Президент України Володимир Зеленський переконаний у тому, що жодна країна світу не може почуватися в безпеці через агресію з боку Російської Федерації.
Відповідну заяву він озвучив у середу, 22 вересня, під час свого виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
"У світі більше ніхто не почувається в безпеці. Підкреслю: ніхто не почувається в безпеці. І не може заховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - вказав український лідер.
Він також російською процитував слова президента РФ Володимира Путіна, сказані в Мюнхені у 2007-му та на Генасамблеї ООН у 2015 році. Далі дослівно:
"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.
Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - навів слова Путіна глава української держави.
Після цього Зеленський подякував країнам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах в ООН, а також тим, хто "не соромиться, що Україна - їхній друг і партнер", називає речі своїми іменами, "не боячись, що хтось показово покине цю залу".
Натякнувши на те, що йдеться про Росію, президент додав: "Не треба цього роботи, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони".
Україський лідер під час промови також озвучив низку правопорушень Російської Федерації, зокрема розповів про те, як Кремль змушує громадян України брати участь у виборах до російського парламенту.
"Видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Більш того, РФ сама про це офіційно заявляє", - зауважив Зеленський.
Він додав, що РФ перетворила окупований вісім років тому Крим на військову базу. "Замість фауни й флори там флот і солдати. А в душах кримчан протилежна для світу проблема - не глобальне потепління, а глобальне спустошення", - сказав президент.
Як повідомлялося, Зеленський в ООН закликав міжнародну спільноту підтримати звільнення заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова та ще близько 450 українців, які незаконно утримуються в ОРДЛО та РФ.
"Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини", - висловився глава держави.