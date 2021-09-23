Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии": эмоциональная речь

Украинский лидер призвал "оживить" ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

Соответствующее заявление он озвучил в среду, 22 сентября, во время своего выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Украинский лидер, в частности, указал, что Организация Объединенных Наций "долго слышит только критику" и "обвинения, что ООН ничего не может" и "стала Лигой Наций".

"И сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром", — высказался глава государства.

В то же время Зеленский призвал организацию "снова поверить в себя" и "оживить" Устав.

"Это не рекомендации, которые можно выполнять по желанию. Вы не найдете там слов "Каждый сам за себя". И тогда бы миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на ковид, экзамен на единство. И прятать глаза в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кто мог представить, что когда-то орудием для дискриминации станут именно лекарства?" — сказал он.

Кроме того, по мнению президента, для "оживления" ООН необходима правда.

"Если бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали миролюбивые усилия мирового сообщества, сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население", — процитировал украинский лидер слова первого представителя независимой Украины в ООН Леонида Кравчука, сказанные 30 лет назад на 46-й Генассамблее ООН.

Зеленский также напомнил, что решение о проведении первой конференции по созданию ООН было принято в 1945 году на конференции в Ялте, которая уже восьмой год является оккупированной вместе с Крымом.

"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН? Господин Председатель 76-й ассамблеи говорил много об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете. В этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше. Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты", — возмутился он.

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Для того, чтобы оживить ООН, Зеленский призвал государства-члены "говорить друг с другом просто, четко, конкретно, а главное — честно, откровенно".

"Тогда мы перестанем называть Генассамблею ООН "дебатами". Это не дебаты. Потому что дебаты — это живой диалог. Это активный спор разных сторон. Это возможность поставить прямые, откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. и заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент", — продолжил глава государства.

В конце украинский лидер напомнил о достижениях ООН, которые стоит помнить. В частности Зеленский вспомнил о Всеобщей декларации прав человека 1948 года, продовольственных программах, миротворческих миссииях и ЮНИСЕФ, который защищает детей в более чем 190 странах мира.

"Давайте покажем, что мы решительно настроены сделать все, чтобы усилить наше взаимодействие?! Покажем. И просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласований позиций. А просто сделаем", - призвал Зеленский.

Как сообщалось, в среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ООН призвал международное сообщество поддержать освобождение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ.

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