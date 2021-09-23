Народные приметы, обряды и обычаи 23 сентября

Листья папоротника закручивается вниз перед ясной погодой, а раскручивается на непогоду.

23 сентября верующие и церковь почтили память мучениц Минодора, Митродора и Нiмфодоры, преподобного Павла послушного, Печерского, в Дальних пещерах, преподобного князя Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского, апостолов от 70: Апелия, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы греческой Пульхерии, святителей Петра i Павла, епископов Никейських.

23 сентября: церковный праздник

Минодора, Митродор и Нимфодора — святые, мученицы древней Церкви, пострадавших во время древнеримском императоре Галереи.

Святые девицы-христианки Минодора, Митродор и Нимфодора были родными сестрами. Отличаясь особым благочестием, пожелали хранить невинную жизнь и не сталкиваться с миром. Для этого они выбрали себе уединенное место в пустыне и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы.

Слава о святой жизни девушек скоро широко распространилась, так как по их молитвам стали совершаться исцеления больных. Но они погибли смертью мучениц.

23 сентября: народные обычаи

В этот день принято было срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, лишить не только себя, но и домашних животных от болезней. Рябина, которую соберут этого дня, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головную боль. Также смотрят, если много уродилось рябины — осень заплачет дождями, а зима — морозами. Ветер северо-западный — зима будет лютая, и юго-восточный — тепла.

23 сентября: что стоит делать

Веточка рябины поставлена в этот день на столе принесет счастье в дом.

Чтобы в доме было счастье — надо ягоды рябины поставить под крышу в доме.

День удачен для дальних поездок. Они пройдут удачно и легко.

23 сентября: что нельзя делать

пришивать пуговицы;

выносить мусор.

23 сентября: украинские народные приметы

Листья папоротника закручивается вниз перед ясной погодой, а раскручивается на непогоду.

Хорошо уродится щавель — на теплую зиму.

Гуси летят высоко — осень будет продолжительной.

Гуси домашние держат клювы в перьях — перед заморозками.

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