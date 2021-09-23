Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Народные приметы, обряды и обычаи 23 сентября

Народные приметы, обряды и обычаи 23 сентября

Pexels

Листья папоротника закручивается вниз перед ясной погодой, а раскручивается на непогоду.

23 сентября верующие и церковь почтили память мучениц Минодора, Митродора и Нiмфодоры, преподобного Павла послушного, Печерского, в Дальних пещерах, преподобного князя Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского, апостолов от 70: Апелия, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы греческой Пульхерии, святителей Петра i Павла, епископов Никейських.

23 сентября: церковный праздник

Минодора, Митродор и Нимфодора — святые, мученицы древней Церкви, пострадавших во время древнеримском императоре Галереи.

Святые девицы-христианки Минодора, Митродор и Нимфодора были родными сестрами. Отличаясь особым благочестием, пожелали хранить невинную жизнь и не сталкиваться с миром. Для этого они выбрали себе уединенное место в пустыне и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы.

Слава о святой жизни девушек скоро широко распространилась, так как по их молитвам стали совершаться исцеления больных. Но они погибли смертью мучениц.

23 сентября: народные обычаи

В этот день принято было срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, лишить не только себя, но и домашних животных от болезней. Рябина, которую соберут этого дня, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головную боль. Также смотрят, если много уродилось рябины — осень заплачет дождями, а зима — морозами. Ветер северо-западный — зима будет лютая, и юго-восточный — тепла.

23 сентября: что стоит делать

  • Веточка рябины поставлена в этот день на столе принесет счастье в дом.
  • Чтобы в доме было счастье — надо ягоды рябины поставить под крышу в доме.
  • День удачен для дальних поездок. Они пройдут удачно и легко.

23 сентября: что нельзя делать

  • пришивать пуговицы;
  • выносить мусор.

23 сентября: украинские народные приметы

  • Листья папоротника закручивается вниз перед ясной погодой, а раскручивается на непогоду.
  • Хорошо уродится щавель — на теплую зиму.
  • Гуси летят высоко — осень будет продолжительной.
  • Гуси домашние держат клювы в перьях — перед заморозками.

Читайте также:

Погода в Украине: наступила метеорологическая осень - нас ждет неделя резкого похолодания

Погода в Украине: наступила метеорологическая осень - нас ждет неделя резкого похолодания

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация