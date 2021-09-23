Народні прикмети, обряди і звичаї 23 вересня

Листя папороті закручується вниз перед ясною погодою, а розкручується на негоду.

23 вересня віряни та церква вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори i Нiмфодори, преподобного Павла Послушного, Печерського, в Дальнiх печерах, преподобного князя Андрiя, в чернецтвi Йоасафа, Спасокубенського, апостолів вiд 70: Апелiя, Лукiя i Климента, мученика Варипсава, благовірної царицi грецької Пульхерiї, святителів Петра i Павла, єпископів Нiкейських.

23 вересня: церковне свято

Минодора, Митродор і Нимфодора - святі, мучениці древньої Церкви, які постраждали під час давньоримському імператорі Галереї.

Святі дівиці-християнки Минодора, Митродор і Нимфодора були рідними сестрами. Відрізняючись особливим благочестям, побажали зберігати невинне життя і не стикатися зі світом. Для цього вони обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в подвигах посту і молитви.

Слава про святе життя дівчат скоро широко поширилася, бо за їхніми молитвами стали відбуватися зцілення хворих.

Але вони загинули смертю мучениць.

23 вересня: народні звичаї

Цього дня заведено було зривати горобину і вішати грона над дахами будинків. Слов’яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвороб. Горобина, яку зберуть цього дня, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль. Також дивляться, якщо багато вродило горобини — осінь заплаче дощами, а зима — морозами. Вітер північно-західний — зима буде люта, і південно-східний — тепла.

23 вересня що варто робити

Гілочка горобини поставлена в цей день на столі принесе щастя в будинок.

Щоб в оселі було щастя – треба ягоди горобини поставити під дах в будинку.

День вдалий для далеких поїздок. Вони минуть вдало та легко.

23 вересня: що не можна робити

пришивати ґудзики;

виносити сміття.

23 вересня: українські народні прикмети

Листя папороті закручується вниз перед ясною погодою, а розкручується на негоду.

Добре вродить щавель - на теплу зиму.

Гуси летять високо - осінь буде тривалою.

Гуси свійські тримають дзьоби в пір'ї — перед заморозками.

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