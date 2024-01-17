Россияне обстреляли Херсон: есть жертвы

В среду, 17 января, российская оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки россиян есть жертвы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Предварительно, один человек погиб, еще один — травмирован", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, под атаку захватчиков попал Днепровский район Херсона. Один из ударов произошел по гаражному помещению.

Как сообщалось, 17 января в результате обстрела Херсона в городе произошли перебои с электроэнергией. Удар военные РФ нанесли около 11:30. Обстреливали Днепровский район города с временно оккупированного левого берега.

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