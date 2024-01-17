Росіяни обстріли Херсон: є жертви

У середу, 17 січня, російська окупаційна армія армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки росіян є жертви.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Попередньо, одна людина загинула, ще одна - травмована", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, під атаку загарбників потрапив Дніпровський район Херсона. Один із ударів стався по гаражному приміщенню.

Як повідомлялося, 17 січня внаслідок обстрілу Херсона в місті сталися перебої з електроенергією. Удару військові РФ завдали близько 11:30. Обстрілювали Дніпровський район міста з тимчасово окупованого лівого берега.

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