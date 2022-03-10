Сейм Литвы призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата

Сейм выражает готовность всячески поддерживать Украину на пути членства в ЕС.

Сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, в которой призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление и начать переговорный процесс о членстве.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

В резолюции отмечают, что Украина уже более 10 лет назад начала движение в членство, последние 5 лет укрепляет связи с Евросоюзом благодаря Соглашению об ассоциации, а предоставление Украине статуса кандидата поддержит сейчас украинцев.

"Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную волю и решительность в борьбе за европейские ценности, будет вдохновлять и усиливать европейскую семью. Сейчас, когда продолжаются наши дебаты, в Украине гибнут дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, роддома и атомные электростанции". Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как каждое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором – с кем мы? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве раньше?", — отметила председатель парламентского комитета по иностранным делам Лайма Андрикиене, представляя текст резолюции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС усиливать санкции против России, чтобы Москва села за стол переговоров и завершила войну против нашего государства.