Сейм Литви закликав ЄС надати Україні статус кандидата

Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

Сейм Литви одностайно проголосував за резолюцію, у якій закликає ЄС невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ та почати переговорний процес про членство.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

У резолюції зазначають, що Україна вже понад 10 років тому почала рух до членства, останні 5 років зміцнює зв’язки з Євросоюзом завдяки Угоді про асоціацію, а надання Україні статусу кандидата підтримає зараз українців.

"Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину. Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором - з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні", - зазначила голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне, презентуючи текст резолюції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав ЄС посилювати санкції проти Росії, щоб Москва сіла за стіл переговорів і завершила війну проти нашої держави.