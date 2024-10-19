Синоптик сообщила, когда в Украину вернется теплая погода

В Украине будет постепенно расти температура, а дождей не будет до конца месяца.

В Украине во второй половине октября ожидаются перемены в погодных условиях. До 22 числа в большинстве областей возможны ночные заморозки до –5 градусов. Однако вскоре в страну придет волна тепла, что остановит заморозки и повысит дневную температуру, улучшая погодные условия.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

- Чуть теплее, буквально на несколько градусов, воздушная масса с запада может поступить на территорию Украины, но эти несколько градусов будут решающими по поводу заморозков. Со вторника ночные заморозки прекратятся. Если они и будут, то достаточно локальные и только на почве, а дневные температуры начнут постепенно расти. Будет достаточно комфортно, как для второй декады октября, +11…+16 градусов, – сообщила она.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни в Украине возможны кратковременные дожди, но только в некоторых регионах. Затем осадки прекратятся, и до конца месяца дождей не будет. Погоду в стране будет формировать пришедший с севера антициклон. Самые высокие температуры ожидаются с 21 по 24 октября.

Синоптик Птуха спрогнозировала, что днем температура будет удерживаться в пределах +10...+15 градусов, а ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов.

Напомним, 19-20 октября в Украине ожидается прохладная погода днем и заморозки. В некоторых регионах возможен дождь.

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