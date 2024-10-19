Синоптикиня повідомила, коли в Україну повернеться тепла погода

В Україні поступово зростатиме температура, а дощів не буде до кінця місяця.

В Україні в другій половині жовтня очікуються зміни в погодних умовах. До 22 числа в більшості областей можливі нічні заморозки до -5 градусів. Проте незабаром до країни прийде хвиля тепла, що зупинить заморозки та підвищить денну температуру, покращуючи погодні умови.

Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

- Трохи тепліше, буквально на кілька градусів, повітряна маса із заходу може надійти на територію України, але ці кілька градусів будуть вирішальними щодо заморозків. З вівторка нічні заморозки припиняться. Якщо вони й будуть, то досить локальні і лише на ґрунті, а денні температури почнуть поступово зростати. Буде досить комфортно, як для другої декади жовтня, +11…+16 градусів, - повідомила вона.

Синоптик зазначила, що найближчими днями в Україні можливі короткочасні дощі, але лише в деяких регіонах. Потім опади припиняться, і до кінця місяця дощів не буде. Погоду в країні формуватиме антициклон, що прийшов з півночі. Найвищі температури очікуються з 21 по 24 жовтня.

Синоптик Птуха спрогнозувала, що вдень температура утримуватиметься в межах +10...+15 градусів, а вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів.

Нагадаємо, 19-20 жовтня в Україні очікується прохолодна погода вдень та нічні заморозки. У деяких регіонах можливий невеликий дощ.

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