Діставайте пуховики: в Україні різко зміниться погода (відео)

Дістаємо пуховички та шарфики! Протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки. Синоптики назвали точні дати, коли “мінус” скує більшість областей. Морозець вкриватиме землю щонайменше найближчі чотири ночі. Що ще погода готує нам найближчим часом – в ексклюзиві TSN.UA.

На зміну дощам – мороз

Осіння прохолода дається взнаки і цього тижня подекуди вона навіть посилиться. Про це повідомляє Український гідрометцентр. За даними синоптиків, атмосферні фронти з дощами починають покидати територію нашої країни. З четверга в Україні вже пануватиме антициклон, який забезпечить прояснення, але водночас у більшості областей очікуються заморозки.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі УНІАН розповіла, що цього тижня вночі в Україні заморозки можуть бути вже не лише на ґрунті, а й у повітрі. Вона зауважила, що дійсно цього тижня очікується зниження температури через зміну синоптичної ситуації.

"У нас зараз були атмосферні фронти, які спричинили дощі. Вони поступово вже покидають територію України. І відповідно, поступово і дощі вже також будуть припинятися", – каже вона.

Птуха додала, що невеликі дощі ще поки залишаються. Але з середи-четверга антициклон з північного заходу витіснятиме всі ці атмосферні фронти на південний схід.

"І, відповідно, у нас вже пануватиме погода без опадів і будуть прояснення", – зазначила вона.

Синоптикиня додала, що наразі починає змінюватись напрямок вітру, через що надійде прохолодніша повітряна маса. І за рахунок того, що буде антициклон та прояснення, не буде хмарності в більшості областей, тож уночі можуть бути заморозки.

"Спочатку в нас в ніч на 16-те заморозки по західних областях. А на 17-те і на 18-те, ніч - це вже у більшості областей, крім півдня та сходу. Очікуємо заморозки не тільки на ґрунті, а подекуди навіть в повітрі. Тому що, в принципі, така досить прохолодна повітряна маса буде", – каже Птуха.

Водночас денні максимуми, як зазначила вона, сильно не відрізнятимуться: вони як були, так і залишаються до +12 градусів.

"Найпрохолодніше, традиційно, в Карпатах, на високогір’ї Карпат… Сьогодні там близько 0 градусів. В нічні години 16-го та 17-го 0...-3, вдень +4...+9. Тобто там залишається найпрохолоднійший осередок", – розповіла синоптикиня.

За даними Птухи, у другій половині тижня заморозки можуть бути у західних, центральних та північних областях. Утім, синоптикиня підкреслила, що не виключено, що з 19 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть.

"І з 20-го числа вже, хоч вночі й буде +2...+8, але принаймні вже без заморозків", – каже синоптикиня.

На уточнення щодо погоди в Києві цього тижня, Птуха зазначила, що там ситуація така сама.

"Ще може бути осінній дощик час від часу і більш хмарна погода. Але вітер вже змінюється і, відповідно, з 17-го жовтня у нас вже без опадів. Температурні показники в нічні години - це 0...-2. 17, 18 число і 19 навіть. Саме заморозки", – розповіла фахівчиня.

Опалювальний сезон

До слова, цього тижня у Києві вже розпочали опалювальний сезон. Від 14 жовтня тепло підключили для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Водночас житлові будинки розпочнуть підключати лише за певної умови.

"14 жовтня столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8°C протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії”, – каже мер Києва.

Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про заморозки в Україні. За її даними, вони ймовірні щонайменше три ночі поспіль. Спостерігати їх можна буде на заході, півночі та навіть у центральній частині України.

"У західних областях України вночі заморозки 0-3 градуси, вдень +9+12, на Закарпатті до +16 градусів. Без опадів і навіть із сонечком. На півночі періодично дощ та холодяка, +8+11 градусів. У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9+13 градусів. У східних областях також дощ, проте тепліше, +11+14 градусів. У південній частині 16-го жовтня очікуються дощі, місцями – сильні дощі! Температура повітря протягом дня +11+16 градусів. У Києві у середу очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3, +4 градуси, вдень +10 градусів. Відповідно, у домівках без опалення буде холодно, утеплюйтесь. Як ви зрозуміли, заморозки найближчої ночі переважно у західних областях, де будуть прояснення. А на решті території набіжить багато хмар, тому поки що заморозки підібгають хвоста. Але! 17, 18, 19 та 20 жовтня, при збільшенні площі прояснень (антициклон) ймовірність заморозків припаде на більшість території України. Не мерзніть, догоджайте жовтню, він зрозуміє розумний підхід. Віддячить гарбузами та елегійним польотом жовтих листочків)”, – каже синоптикиня.

Штормове попередження

Тим часом рятувальники Франківщини написали про штормове попередження. За їхніми даними, по області та місту 16-18 жовтня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-5 (ІІ рівень небезпечності). А ще фахівці ДСНС зазначили, що найближчим часом варто відкласти туристичні мандрівки в горах до більш сприятливих умов.

У Карпатах - зима!

Зазначимо, що у горах справжня зима панує вже два тижні! 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook. Згідно з інформацією ДСНС, засніжило, зокрема, в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники "постійно патрулюють в горах".

Якою буде зима?

А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики.

Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, як зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДІСТАВАЙТЕ ПУХОВИКИ! В Україні різко зміниться погода!

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