Доставайте пуховики: в Украине резко изменится погода (видео)

Что погода готовит нам в ближайшее время – в эксклюзиве TSN.UA.

Достаем пуховички и шарфики! В течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки. Синоптики назвали точные даты, когда минус скирует большинство областей. Морозец будет покрывать землю по меньшей мере в ближайшие четыре ночи. Что еще погода готовит нам в ближайшее время – в эксклюзиве TSN.UA.

На смену дождям – мороз

Осенняя прохлада сказывается и на этой неделе иногда она даже усилится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, атмосферные фронты с дождями начинают покидать территорию нашей страны. С четверга в Украине уже будет царить антициклон, который обеспечит прояснение, но в большинстве областей ожидаются заморозки.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что на этой неделе ночью в Украине заморозки могут быть уже не только на почве, но и в воздухе. Она отметила, что действительно на этой неделе ожидается понижение температуры из-за изменения синоптической ситуации.

"У нас сейчас были атмосферные фронты, которые повлекли за собой дожди. Они постепенно уже покидают территорию Украины. И соответственно, постепенно и дожди уже также будут прекращаться", – говорит она.

Птуха добавила, что небольшие дожди пока еще остаются. Но со среды-четверга антициклон с северо-запада будет вытеснять все эти атмосферные фронты на юго-восток.

"И, соответственно, у нас будет царить погода без осадков и будут прояснения", – отметила она.

Синоптик добавила, что сейчас начинает меняться направление ветра, из-за чего поступит более прохладная воздушная масса. И за счет того, что будет антициклон и прояснение, не будет облачности в большинстве областей, так что ночью могут быть заморозки.

"Сначала у нас в ночь на 16-е заморозки по западным областям. А на 17-е и на 18-е, ночь – это уже в большинстве областей, кроме юга и востока. Ожидаем заморозки не только на почве, а иногда даже в воздухе. Потому что, в принципе, такая достаточно прохладная воздушная масса будет", – говорит Птуха.

В то же время, дневные максимумы, как отметила она, сильно не будут отличаться: они как были, так и остаются до +12 градусов.

"Самое прохладное, традиционно, в Карпатах, на высокогорье Карпат… Сегодня там около 0 градусов. В ночные часы 16-го и 17-го 0...-3, днем +4...+9. То есть там остается самый прохладный ячейка", – рассказала синоптик.

По данным Птухи, во второй половине недели заморозки могут находиться в западных, центральных и северных областях. Впрочем, синоптик подчеркнула, что не исключено, что с 19 октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать.

"И с 20 числа уже, хоть ночью и будет +2...+8, но по крайней мере уже без заморозков", – говорит синоптик.

На уточнение погоды в Киеве на этой неделе, Птуха отметила, что там ситуация такая же.

Еще может быть осенний дождь время от времени и более облачная погода. Но ветер уже меняется и, соответственно, с 17-го октября у нас уже без осадков. Температурные показатели в ночные часы – это 0...-2. число и 19 даже. Именно заморозки", – рассказала специалист.

Отопительный сезон

К слову, на этой неделе в Киеве уже начали отопительный сезон. С 14 октября тепло подключили для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. В то же время, жилые дома начнут подключать только при определенном условии.

14 октября столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города. суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.

синоптик Наталья Диденко также предупредила о заморозках в Украине. По ее данным, они вероятны по меньшей мере три ночи подряд. Наблюдать их можно будет на западе, севере и даже в центральной части Украины.

В западных областях Украины ночью заморозки 0-3 градуса, днем +9+12, в Закарпатье до +16 градусов. Без осадков и даже с солнышком. днем, днем +9+13 градусов. В восточных областях также дождь, но теплее, +11+14 градусов. Киеве в среду ожидается облачная влажная погода с периодическим дождем. Ночью холодно, +3, +4 градуса, днем +10 градусов. будут прояснения. А на остальной территории набежит много облаков, поэтому пока заморозки подстегивают хвоста. Но! Он поймет разумный подход. Отблагодарит тыквой и элегическим полетом желтых листочков)”, – говорит синоптик.

Штормовое предупреждение

Тем временем спасатели Франковщины написали о штормовом предупреждении. По их данным, по области и городу 16-18 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности). А еще специалисты ГСЧС отметили, что в ближайшее время следует отложить туристические путешествия в горах до более благоприятных условий.

В Карпатах – зима!

Отметим, что в горах настоящая зима царит уже две недели! 1 октября на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook. Согласно информации ГСЧС, заснежило, в частности, в Ивано-Франковской области. Тем временем спасатели "постоянно патрулируют в горах".

Какая будет зима?

Тем временем стало известно, что в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики.

Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, как отметила Балабух, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеорологя уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ДОСТАВАЙТЕ ПУХОВИКИ! В Украине резко изменится погода!

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