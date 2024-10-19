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ЗСУ ліквідували російський танк ракетою Javelin (відео)

ЗСУ ліквідували російський танк ракетою Javelin (відео)

Фото: commons.wikimedia.org

Усі окупанти ліквідовані.

Українські десантники атакували російський танк ракетою Javelin. Він почав горіти зсередини.

Про це пише Forbes.

Деталі

Всі три члени екіпажу вистрибнули, один був охоплений полум'ям. Танкісти, які вижили, спробували загасити вогонь, що пожирає їхнього товариша. Проте потім танк вибухнув.

Аналітики зазначають, що важко та небезпечно займати позицію для чистого пострілу Javelin. Протитанкові команди повинні вичікувати, терпляче відстежувати цілі на відстані до 1,5 миль, випускати ракету і потім швидко тікати.

"Якщо після першого запуску противник вас виявить, він кине у вас все", - пояснила стрілець Javelin 79-ї повітряно-штурмової бригади на ім'я Валерія.

Раніше ЗСУ показали ліквідацію ворожого танка дроном з термітною сумішшю. Це перший такий прецедент.

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