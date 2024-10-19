ЗСУ ліквідували російський танк ракетою Javelin (відео)

Українські десантники атакували російський танк ракетою Javelin. Він почав горіти зсередини.

Про це пише Forbes.

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Всі три члени екіпажу вистрибнули, один був охоплений полум'ям. Танкісти, які вижили, спробували загасити вогонь, що пожирає їхнього товариша. Проте потім танк вибухнув.

Аналітики зазначають, що важко та небезпечно займати позицію для чистого пострілу Javelin. Протитанкові команди повинні вичікувати, терпляче відстежувати цілі на відстані до 1,5 миль, випускати ракету і потім швидко тікати.

"Якщо після першого запуску противник вас виявить, він кине у вас все", - пояснила стрілець Javelin 79-ї повітряно-штурмової бригади на ім'я Валерія.

Russian tank crew abandons their vehicle after it was hit by Javelin ATGM. By the 79th Brigade. https://t.co/ujqjYE4jgL pic.twitter.com/EdY5g4Wm2T — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) October 18, 2024

Раніше ЗСУ показали ліквідацію ворожого танка дроном з термітною сумішшю. Це перший такий прецедент.

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