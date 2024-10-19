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Росіяни атакували дронами Полтавську область: які наслідки

Росіяни атакували дронами Полтавську область: які наслідки

безпілотник / Фото: Associated Press

Минулося без травмованих.

Окупаційна російська армія 19 жовтня атакувала безпілотниками Полтавську область. Минулося без потерпілих, але є руйнування. 

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Ворог знову атакував Полтавщину БпЛА. У Лубенському районі пошкоджень зазнали дві приватні будівлі. На щастя, без постраждалих. Усі відповідні служби працюють", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, сьогодні, 19 жовтня, армія РФ атакувала Черкаську область дронами і ракетами. Є влучання у регіоні та наслідки через падіння уламків. Загинула жінка. 

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