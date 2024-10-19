Россияне атаковали дронами Полтавскую область: какие последствия

Оккупационная российская армия 19 октября атаковала беспилотниками Полтавскую область. Прошло без пострадавших, но есть разрушение.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Враг вновь атаковал Полтавщину БпЛА. В Лубенском районе повреждения получили два частных здания. К счастью, без пострадавших. Все соответствующие службы работают", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 19 октября, армия РФ атаковала Черкасскую область дронами и ракетами. Есть попадания в регионе и последствия из-за падения обломков. Погибла женщина.

Читайте также: