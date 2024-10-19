В Хмельницкой области раздаются взрывы

В субботу, 19 октября, в Хмельницкой области раздались мощные взрывы. В 10:57 в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

Заметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова. Мониторинговые чаты информировали о нескольких дронах в направлении города. По их дамам, взрывы связаны с работой ПВО.

Как сообщалось, в Сумской области ввели графики отключений света.

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