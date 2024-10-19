У Хмельницькій області лунають вибухи

Військові попереджають про дрони.
У суботу, 19 жовтня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. О 10:57 в регіоні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.
"На Хмельниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Старокостянтинова. Моніторингові чати інформували про кілька дронів у напрямку міста. За їхніми дами, вибухи пов'язані з роботою ППО.
Як повідомлялося, в Сумській області запровадили графіки відключень світла.
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