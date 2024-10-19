РФ вдарила по підрозділу ДСНС у Шостці: поранені 5 рятувальників

Внаслідок удару по Сумщині була зруйнована пожежно-рятувальна будівля.

Вночі 19 жовтня в місті Шостка ворожа авіація атакувала пожежно-рятувальний підрозділ. Внаслідок удару частково зруйнувалася будівля. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"5 рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу / ДСНС

Настільки обстрілу / ДСНС України

Настільки обстрілу / ДСНС України

Нагадаємо, протягом більш ніж трьох годин Росія атакувала Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони ефективно знешкодили ворожі БПЛА, якими загарбники намагалися завдати удару по місту цієї ночі. Внаслідок атаки одна жінка отримала поранення. Виконуючий обов'язки голови Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник показав наслідки нічної атаки на столицю.

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