Украина отправит военный контингент в Ирак

Украинские военные не будут выполнять задачи, связанные с боевыми действиями.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшемся 11 февраля в Харькове, было принято решение об отправке в Ирак военного контингента.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы отправим туда небольшой контингент", – заметил он.

Как отметил секретарь СНБО, украинские военные не будут выполнять задачи, связанные с боевыми действиями.

Напомним, в июне 2021 года СНБО принял решение отправить украинский контингент в Демократическую Республику Конго для участия в миссии ООН с целью стабилизировать ситуацию в стране.

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