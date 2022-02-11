СНБО ввел санкции против телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ"

Решение принято во время заседания 11 февраля.

Во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на пять лет санкции против трех компаний, связанных с телеканалами "НАШ" и "Макси-ТВ".

Это решение было принято на основе представления Службы безопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введены ограничительные санкции против компании "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ" - ред.), против компании "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканала "НАШ" - ред.) и непосредственно находящейся в ней компании, насколько мы проинформированы владельцем всех этих компаний и находится на Кипре в городе Лимасол. Компания, которая располагается на Кипре, также попала под наши ограничительные санкции сроком на пять лет", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что "материнская компания расположена у вас (ответ журналистке телеканала "НАШ" - ред.) на Кипре. Не знаю, знаете ли вы, что вы киприоты частично… Именно против этой компании-владелицы были выданы сегодняшние санкции. Они вводятся на основании представления Службы безопасности Украины. Речь не идет – наш, ваш, мой, твой – какие-либо документы мы рассматриваем по представлению СБУ и принимаем решение".

Телеканал "НАШ" принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву.

Введенные санкции предполагают приостановку эфирного и спутникового вещания телеканалов.

СНБО ввел санкции еще против двух компаний. Одна из них – строительная "Либертон Стар Буд". Раньше она была зарегистрирована в Одессе. Но после введения санкций перерегистрировалась в Киеве с новым названием, поэтому ограничения ввели во второй раз. Другая компания – "Витрина ТВ" (Москва), занимающаяся трансляцией запрещенных в Украине российских телеканалов. Санции – на пять лет.

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