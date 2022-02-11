РНБО запровадила санкції проти телеканалів "НАШ" та "Максі-ТВ"

Рішення ухвалене під счас засідання 11 лютого.

Під час виїзного засідання Рада національної безпеки та оборони України запровадила на п'ять років санкції проти трьох компаній, які пов'язані з телеканалами "НАШ" та "Максі-ТВ".

Це рішення ухвалили на основі подання Служби безпеки України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Введені обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага" (телеканал "Максі-ТВ" - ред.), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" - ред.) і команії, яка безпосередьо є, наскільки ми проінформовані власником всіх цих компаній і знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол. Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що "материнська компанія розташована у вас (відповідь журналістці телеканалу "НАШ" - ред.) на Кіпрі. Не знаю, чи знаєте ви, що ви кіпріоти частково… Саме проти цієї компанії-власниці було видано сьогоднішні санкції. Вони вводяться на підставі подання Служби безпеки України. Не йдеться – наш, ваш, мій, твій – будь-які документи ми розглядаємо за поданням СБУ і ухвалюємо рішення".

Телеканал "НАШ" належить екснардепу Євгенію Мураєву.

Запроваджені санкції передбачають призупинення ефірного та супутникового мовлення телеканалів.

РНБО запровадила санкції ще проти двох компаній. Одна з них - будівельна "Лібертон Стар Буд". Раніше вона була зареєстрована в Одесі. Але після введення санкцій перереєструвалася в Києві з новою назвою, тож обмеження запровадили вдруге. Інша компанія - "Вітрина ТВ" (Москва), що займається трансляцією заборонених в Україні російських телеканалів. Санції - на п'ять років.

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