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Україна відправить військовий контингент до Іраку

Україна відправить військовий контингент до Іраку

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Україна відправить військовий контингент до Іраку

УНІАН

Українські військові не будуть виконувати завдання, пов'язані із бойовими діями.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України, яке відбулося 11 лютого в Харкові, було ухвалено рішення про відправлення до Іраку військового контингенту. 

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми відправимо туди невеликий контингент", - зауважив він.

Як зазначив секретар РНБО, українські військові не будуть виконувати завдання, пов'язані із бойовими діями.

Нагадаємо, у червні 2021 року РНБО ухвалила рішення відправити український контингент у Демократичну Республіку Конго для участі в місії ООН з метою стабілізувати ситуацію в країні.

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