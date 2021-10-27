В Іраку бойовики ІДІЛ напали на село та вбили щонайменше 11 людей

В Іраку бойовики ІДІЛ напали на село та вбили щонайменше 11 людей

Терористи відкрили по мирних жителях вогонь зі стрілецької зброї.

В іракській провінції Діяла увечері у вівторок, 26 жовтня, внаслідок нападу на село Ель-Рашад з боку бойовиків "Ісламської держави" загинули щонайменше одинадцятеро людей, а ще тринадцятеро постраждали.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє AFP.

Зазначається, що у населеному пункті проживає чимало співробітників служб безпеки. Водночас відомо, що серед вбитих зі стрілецької зброї були мирні жителі.

Після нападу правоохоронці оточили постраждалий район, для затримання терористів сюди відправили підкріплення. За даними видання, більшість жителів села належать до племені Бану Тамім.

Раніше терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибухи в Багдаді, де загинули щонайменше 32 людини і щонайменше сотня отримала поранення.

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