В одеській COVID-лікарні закінчився кисень: хворих евакуюють 

Напередодні у медзакладі закінчився кисень.

Екстрена евакуація хворих на COVID-19 з опорної лікарні в Одесі. Там напередодні ввечері майже закінчився кисень. Сорок три кисневозалежних пацієнти довелося серед ночі перевозити до іншого медзакладу, де є кріоциліндр із запасом на 14 тонн.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 27 жовтня.

Аби уникнути перевантаження електричної мережі, до лікарні також доправили генератор. Евакуацію проводили каретами "швидких".

Спочатку переправили двадцять п'ять хворих середньої тяжкості. Потім тяжких і вкрай тяжких, зокрема і на апаратах штучної вентиляції. На скільки вистачить кисню в лікарні, що прийняла додаткове навантаження, – невідомо.

В Одесі відбулася екстрена евакуація хворих на COVID-19 з опорної лікарні | Новини України

В Україні станом на ранок 27 жовтня зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 692 людини, 11 593 пацієнти одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 363 493 людини, з них отримали одну дозу – 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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