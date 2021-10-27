Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 22,5 тисячі.
В Україні станом на ранок 27 жовтня зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 692 людини, 11 593 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 5 925 осіб, а 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 825 733 особи;
- одужало – 2 401 705 осіб;
- летальних випадків – 65 628;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 363 493 людини, з них отримали одну дозу – 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.