Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 22,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 692 людини, 11 593 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 925 осіб, а 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 825 733 особи;

одужало – 2 401 705 осіб;

летальних випадків – 65 628;

проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 363 493 людини, з них отримали одну дозу – 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: через масову вакцинацію в Моршині немає жодного хворого з COVID у лікарні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання