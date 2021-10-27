Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 октября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 22,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 692 человека, 11 593 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 925 человек, а 291 293 человека вакцинировано против COVID-19. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 825 733 человека;

поправилось – 2 401 705 человек;

летальных исходов – 65 628;

проведено ПЦР-тестов – 14 154 508.

С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 16 501 573 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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