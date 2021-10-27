В Бразилии сенаторы поддержали обвинение против президента страны

Бразильские сенаторы уверены — власти не останавливали распространение коронавируса.

Уголовные обвинения из-за пандемии — бразильские сенаторы, расследовавшие действия правительства по борьбе с коронавирусом, поддержали обвинения против президента страны.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.

Так, Жаиру Болсонару, который длительно выступал против карантина и ношение масок, обвиняют мошенничество и преступления против мира и безопасности человечества. Бразильские сенаторы уверены — власти не останавливали распространение коронавируса в надежде, что страна получит коллективный иммунитет. И это привело к тому, что Бразилия пострадала от COVID-19 больше всего в мире. С начала пандемии в стране инфицировалось более 21 млн человек, а умерло более 600 тысяч человек.

Отмечается, что свой отчет комиссия сената Бразилии пришлет генеральному прокурору страны. Однако шансы, что ставленник президента возбудит против Болсонару уголовное дело, оценивают как небольшие. Поэтому копия отчета будет отправлена также в Международный уголовный суд в Гааге.

Новости мира: бразильские сенаторы поддержали обвинения против президента страны

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