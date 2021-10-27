Курс доллара и евро на 27 октября

Курс доллара и евро на 27 октября

Стоимость доллара составляет 26,42 грн., а евро – 30,68 грн.

В среду, 27 октября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 27 октября:

Доллар США – 26,42 грн (плюс 7 коп.)

Евро – 30,68 грн (плюс 11 коп.)

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 26,32/26,51 грн/долл., к евро – на уровне 30,45/30,75 грн/евро.

Курсы валют 26 октября:

Доллар США – 26,35 грн (плюс 6 коп.).

Евро – 30,57 грн (без изменений).

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