Курс доллара и евро на 27 октября

Стоимость доллара составляет 26,42 грн., а евро – 30,68 грн.
В среду, 27 октября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 27 октября:
- Доллар США – 26,42 грн (плюс 7 коп.)
- Евро – 30,68 грн (плюс 11 коп.)
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 26,32/26,51 грн/долл., к евро – на уровне 30,45/30,75 грн/евро.
Курсы валют 26 октября:
- Доллар США – 26,35 грн (плюс 6 коп.).
- Евро – 30,57 грн (без изменений).
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