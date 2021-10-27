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Курс долара і євро на 27 жовтня

Курс долара і євро на 27 жовтня

unian.net

Вартість долара становить 26,42 грн, а євро – 30,68 грн.

У середу, 27 жовтня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 27 жовтня:

  • Долар США – 26,42 грн (плюс 7 коп.)
  • Євро – 30,68 грн (плюс 11 коп.)

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,32/26,51 грн/дол., до євро - на рівні 30,45/30,75 грн/євро.

Курси валют 26 жовтня:

  • Долар США – 26,35 грн (плюс 6 коп.).
  • Євро – 30,57 грн (без змін).

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