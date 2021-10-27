Курс долара і євро на 27 жовтня

Вартість долара становить 26,42 грн, а євро – 30,68 грн.
У середу, 27 жовтня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 27 жовтня:
- Долар США – 26,42 грн (плюс 7 коп.)
- Євро – 30,68 грн (плюс 11 коп.)
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,32/26,51 грн/дол., до євро - на рівні 30,45/30,75 грн/євро.
Курси валют 26 жовтня:
- Долар США – 26,35 грн (плюс 6 коп.).
- Євро – 30,57 грн (без змін).
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