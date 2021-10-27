Народные приметы, обряды и обычаи 27 октября

Позднее опадение листьев – на тяжелый год.

27 октября церковь и верующие чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, преподобной Параскевы Сербской, преподобного Николая-Святоши, князя Черниговского, печерского чудотворца, в Ближних пещерах, мученика.

27 октября: церковный праздник

Святой Назарий родился в Риме. Отец был евреем, а мать, по имени Перпетуя – христианкой. Святое крещение она приняла от самого апостола Петра. Еще с юных лет Назарий задумывался над тем, какой веры ему держаться — отцовской или материнской, молитва которой повлияла на его просветление. И он был крещен епископом Лином.

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Став взрослым, он еще больше совершенствовался в благотворительности. Взяв у родителей свою долю имущества, Назарий отправился в Медиолан, где раздал все убогим. При императоре Нероне было большое гонение на христиан и многие из исповедников Христовых были заключены в тюрьму. Святой Назарий служил им, утверждая их в вере и поддерживая в мученическом подвиге. Среди заключенных были и святые мученики Гервасий и Протасий. Назарий часто навещал их и утешал своей благочестивой беседой. Он очень полюбил их, потому что видел в них пламенную любовь ко Христу и несокрушимое желание положить за Него свои души. Правителю этой области быстро стало известно о благочестивом муже Назарии и его благодеянии и он приказал схватить его и привести к нему. На суде, узнав, что он из Рима, Анулин убеждал его не исключать богов своих предков, которых римляне из древности чествовали жертвами и поклонением. Святой не только не хотел выслушать его, но и стал осуждать идолопоклонников и проповедовать о воскресшем Христе. Это возмутило правителя и после избиения его с позором выгнали из города.

Путешествуя Галлией Назарий принял под свою опеку отрока по имени Кельс, возраставшего в благочестии и чистоте и сравнявшегося со своим учителем. Они ревностно проповедовали слово Божие и за это не раз подвергались пыткам. Когда они вернулись в Медиолан, их бросили в темницу, где находились Гервасий и Протасий. Получив разрешение царя, Анулин вывел из темницы святых Назария и Кельса и отрезал их головы. Впоследствии умертвили Гервасия избиением оловянными палками, и Протасия также усекновением. Один христианин по имени Филипп похоронил их тела.

Место захоронения было открыто из-за откровения святого Амвросия Медиоланского. И после обретения святых мощей он положил их в храме святых апостолов, где произошло много чудес: больные исцелялись, бесы выходили из людей, а слепые прозревали.

27 октября: народные традиции

Раньше считалось, что в этот день портится погода и идут сильные дожди. 27 октября люди удобряли домового – для него во дворе на ночь оставляли еду. Считалось, что домовой защищает домашний скот от болезней, поэтому с ним нужно иметь хорошие отношения.

27 октября: что категорически нельзя делать

Запрещено громко смеяться, а женщинам – расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя несчастье. Хозяйкам сегодня не нужно заниматься уборкой дома, лучше перенести эти заботы на завтрашний день.

27 октября: что следует делать

Святая Параскева тесно связана с древним языческим образом богини Мокоши. Ее чтили как хранительницу женских традиций, целительницу болезней, покровительницу беременных и рожениц, а также хозяйку земной влаги. Параскева почитается как покровительница всякой женской зимней работы. Именно с этого дня женщины приступали к зимним видам работы: прядение, трепание льна, шитье, вышивание.

27 октября: украинские народные приметы

Если до середины октября не осыпались с берез листья - снег ляжет поздно.

Позднее опадение листьев – на тяжелый год.

Если листья из дуба и берез опадут чисто – легкий год, нечисто – на суровую зиму.

Листья ложатся на землю вниз — на урожай.

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