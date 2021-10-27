Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: хороший день для усвоения и осмысления новой информации и принятия важных решений. Любое доброе дело, сделанное в этот день, вернется сторицей. Не стоит заниматься торговлей и назначать деловые переговоры, в остальном день вполне благоприятен для финансовых операций

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 4

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: голубой агат, синий сапфир, голубой нефрит, синяя яшма, янтарь.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс, позвоночник.

Болезни дня: при любом недомогании исключается самолечение – необходимо сразу же обратиться к врачу.

Слова дня: финишная прямая.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: не стоит обманывать близких людей – ложь очень быстро обнаружится и приведет к нежелательным последствиям.

Мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические трактаты.

Табу дня: нельзя использовать во зло чужие секреты и тайны.

Дом, сад, огород: серьезные домашние дела в виде генеральной уборки и большой стирки лучше отложить на другой день.

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