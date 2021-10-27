Астрологический прогноз на 27 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: хороший день для усвоения и осмысления новой информации и принятия важных решений. Любое доброе дело, сделанное в этот день, вернется сторицей. Не стоит заниматься торговлей и назначать деловые переговоры, в остальном день вполне благоприятен для финансовых операций
Символ дня: Золотой ключик.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 4
Цвет дня: красный и черный.
Камни дня: голубой агат, синий сапфир, голубой нефрит, синяя яшма, янтарь.
За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс, позвоночник.
Болезни дня: при любом недомогании исключается самолечение – необходимо сразу же обратиться к врачу.
Слова дня: финишная прямая.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: не стоит обманывать близких людей – ложь очень быстро обнаружится и приведет к нежелательным последствиям.
Мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические трактаты.
Табу дня: нельзя использовать во зло чужие секреты и тайны.
Дом, сад, огород: серьезные домашние дела в виде генеральной уборки и большой стирки лучше отложить на другой день.
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