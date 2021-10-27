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Астрологічний прогноз на 27 жовтня

Астрологічний прогноз на 27 жовтня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: хороший день для засвоєння і осмислення нової інформації і ухвалення важливих рішень. Будь-яка добра справа, зроблена в цей день, повернеться сторицею. Не варто займатися торгівлею і призначати ділові переговори, в іншому день цілком сприятливий для фінансових операцій

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4

Колір дня: червоний і чорний.

Камені дня: блакитний агат, синій сапфір, блакитний нефрит, синя яшма, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: крижі, тазостегновий пояс, хребет.

Хвороби дня: за будь-якого нездужання виключається самолікування — необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Слова дня: фінішна пряма.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: не варто обдурювати близьких людей — брехня дуже швидко виявиться і призведе до небажаних наслідків.

Містика дня: можна вивчати Біблію і езотеричні трактати.

Табу дня: не можна використовувати на зло чужі секрети і таємниці.

Будинок, сад, город: серйозні домашні справи у вигляді генерального прибирання і великого прання краще відкласти на інший день.

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