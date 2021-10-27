У Білому домі оновили правила подорожей до США: нюанси

Нова регуляція міжнародного авіаперевезення в США вимагає від іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, бути повністю вакцинованими.
Посольство України в США закликає звернути увагу на останні оновлення щодо поїздок зі США в Україну та з України до США під час COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні українських дипломатів у Facebook.
Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) включили Україну до переліку країн з найвищим ризиком подорожей через розвиток пандемії COVID-19. Рішення має рекомендаційний характер для громадян США.
Також Білим Домом було оприлюднено заяву Президента Джо Байдена щодо нових правил авіаподорожей до США, які почнуть діяти з 8 листопада.
Правила передбачають запровадження вимоги вакцинації для мандрівників, а також скасування обмежень на подорожі іноземців з країн Шенгенської Зони, Великої Британії, Ірландії, КНР, Бразилії, Ірану, ПАР, Індії.
- Нова регуляція міжнародного авіаперевезення в США вимагає від іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, бути повністю вакцинованими та надати документи про вакцинацію перед посадкою на літак.
- Для в'їзду дітей віком до 17 років підтвердження про вакцинацію не вимагається.
- Крім того, для всіх осіб віком від 2 років і старше зберігається вимога щодо обов'язкового пред'явлення негативного результату тестування на COVID-19, зробленого протягом 3 діб до запланованої поїздки.
- Ті, хто подорожує до Сполучених Штатів і не може продемонструвати підтвердження повної вакцинації, повинні будуть надати документацію про негативний результат тесту, зроблений в межах одного дня до моменту вильоту".
Які вакцини визнають у США для перетину кордону:
- Pfizer – дві дози.
- Moderna – дві дози.
- Johnson&Johnson – через два тижні після отримання першої дози.
- AstraZeneca – дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).
- Китайська Sinovac - дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).
- Китайська Sinopharm - дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).
Які вакцини не визнають у США і заборонений перетин кордону:
- Російська "Спутник V" – бо не входить до екстреного списку ВООЗ.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.