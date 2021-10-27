У Білому домі оновили правила подорожей до США: нюанси

У Білому домі оновили правила подорожей до США: нюанси

Нова регуляція міжнародного авіаперевезення в США вимагає від іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, бути повністю вакцинованими.

Посольство України в США закликає звернути увагу на останні оновлення щодо поїздок зі США в Україну та з України до США під час COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні українських дипломатів у Facebook.

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) включили Україну до переліку країн з найвищим ризиком подорожей через розвиток пандемії COVID-19. Рішення має рекомендаційний характер для громадян США.

Також Білим Домом було оприлюднено заяву Президента Джо Байдена щодо нових правил авіаподорожей до США, які почнуть діяти з 8 листопада.

Правила передбачають запровадження вимоги вакцинації для мандрівників, а також скасування обмежень на подорожі іноземців з країн Шенгенської Зони, Великої Британії, Ірландії, КНР, Бразилії, Ірану, ПАР, Індії.

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Нова регуляція міжнародного авіаперевезення в США вимагає від іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, бути повністю вакцинованими та надати документи про вакцинацію перед посадкою на літак.

Для в'їзду дітей віком до 17 років підтвердження про вакцинацію не вимагається.

Крім того, для всіх осіб віком від 2 років і старше зберігається вимога щодо обов'язкового пред'явлення негативного результату тестування на COVID-19, зробленого протягом 3 діб до запланованої поїздки.

Ті, хто подорожує до Сполучених Штатів і не може продемонструвати підтвердження повної вакцинації, повинні будуть надати документацію про негативний результат тесту, зроблений в межах одного дня до моменту вильоту".

Які вакцини визнають у США для перетину кордону:

Pfizer – дві дози.

Moderna – дві дози.

Johnson&Johnson – через два тижні після отримання першої дози.

AstraZeneca – дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).

Китайська Sinovac - дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).

Китайська Sinopharm - дві дози (схвалена ВООЗ вакцина для екстреного застосування).

Які вакцини не визнають у США і заборонений перетин кордону:

Російська "Спутник V" – бо не входить до екстреного списку ВООЗ.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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