В Белом доме обновили правила путешествий в США: нюансы

В Белом доме обновили правила путешествий в США: нюансы

Новая регуляция международной авиаперевозки в США требует от иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, быть полностью вакцинированными.

Посольство Украины в США призывает обратить внимание на последние обновления поездок из США в Украину и из Украины в США во время COVID-19.

Об этом говорится в сообщении украинских дипломатов в Facebook.

Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) включили Украину в список стран с высоким риском путешествий из-за развития пандемии COVID-19. Решение носит рекомендательный характер для граждан США.

Также Белым Домом было обнародовано заявление Президента Джо Байдена о новых правилах авиапутешествий в США, которые начнут действовать с 8 ноября.

Правила предусматривают введение требования вакцинации для путешественников, а также отмена ограничений на путешествия иностранцев из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.

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Новая регуляция международной авиаперевозки в США требует от иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, быть полностью вакцинированными и предоставить документы о вакцинации перед посадкой на самолет.

Для въезда детей младше 17 лет подтверждения о вакцинации не требуется.

Кроме того, для всех лиц в возрасте от 2 лет и старше сохраняется требование обязательного предъявления негативного результата тестирования на COVID-19, сделанного в течение 3 суток до запланированной поездки.

Те, кто путешествует в Соединенные Штаты и не может продемонстрировать подтверждение полной вакцинации, должны будут предоставить документацию об отрицательном результате теста, сделанном в пределах одного дня до момента вылета.

Какие вакцины признают в США для пересечения границы:

Pfizer – две дозы.

Moderna – две дозы.

Johnson&Johnson – через две недели после получения первой дозы.

AstraZeneca – две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).

Китайская Sinovac – две дозы (одобрена ВОЗ вакцина для экстренного применения).

Китайская Sinopharm – две дозы (одобрена ВОЗ вакцина для экстренного применения).

Какие вакцины не признают в США и запрещено пересечение границы:

Российский "Спутник V" – потому что не входит в экстренный список ВОЗ.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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