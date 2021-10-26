США внесли Украину в список стран с "очень высоким риском" для туристов

США внесли Украину в список стран с "очень высоким риском" для туристов

Всего в списке находятся 77 стран.

На этой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавили Украину в свой список стран с четвертым уровнем опасности для туристов, учитывая заболеваемость Covid-19.

Об этом сообщает со ссылкой на CNN.

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По данным издания, в понедельник Украину подняли с уровня 3, или "высокого" риска для Covid-19, до уровня 4, высшей категории риска инфицирования коронавирусом. Отмечают, что это вторая неделя подряд, когда CDC переместило лишь одну новую страну на 4-й уровень. Это был современный город-государство Сингапур.

В страны с четвертым уровнем риска входят:

Австрия

Греция

Мальдивы

Швейцария

Таиланд

Великобритания

Всего в списке находятся 77 стран.

Отметим, что в Закарпатской области показали, что происходит в реанимации, где лечат от COVID-19. Только один из десяти пациентов выживает.

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