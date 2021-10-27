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27 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

27 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Pexels

В этот день лучше не начинать никаких новых дел, они будут сложно и медленно продвигаться, не принесут желаемого результата.

Какой сегодня день

В среду, 27 октября, в мире отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия, Всемирный день трудотерапии, День свекрови.

В Сент-Винсент и Гренадины, Туркменистане и Комостане в этот день празднуют День Независимости, в Алжире – День посадки деревьев, в Греции – День флага, в США – Национальный день наставника.

Памятные даты 27 октября

  • 1662 – английский король Карл II продал Дюнкерк Королевству Франция.
  • 1882 – родился первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого.
  • 1904 – открылся Нью-Йоркский метрополитен.
  • 1951 – впервые при лечении рака применили радиацию.
  • 1982 – Китайская Народная Республика объявила, что ее численность населения превысила 1 миллиард жителей.

Церковный праздник сегодня 27 октября

27 октября православная церковь отмечает память святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке. Параскева родилась в городе Эпиват на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Эфимии, епископ Мадитоса. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство бедным и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Позже, совершив паломничество к Святой земле, она поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой, где и умерла. Согласно житию, найденные мощи Параскевы прославились многочисленными чудесами, творившимися рядом с ними.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя начинать никаких новых дел, они будут сложно и медленно продвигаться, не принесут желаемого результата.
  • Хозяйкам сегодня не нужно заниматься стиркой, шитьем и уборкой дома, лучше перенести эти заботы на завтрашний день.

Приметы на 27 октября

Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Редко когда на Параскеву было сухо или выпадал снег. По количеству грязи судили о том, когда придет зима. Если бездорожье настолько велико, что отпечаток конского копыта немедленно заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большое количество грязи обещало большое количество дождей весной.

© Pexels
Pexels

Наши предки 27 октября из дома никуда не выходили, потому что грязью не только в дальний путь, до соседей было не добраться. Устраивали вечером посиделки за самоваром со вкусной выпечкой, рассказывали жизненные истории.

Именины 27 октября

День ангела (именины) сегодня, 27 октября, отмечают: Игнатий, Кузьма, Михаил, Назар, Николай, Петр, Параска.

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