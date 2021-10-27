У Бразилії сенатори підтримали обвинувачення проти президента країни

Бразильські сенатори певні - влада не зупиняла поширення коронавірусу.

Кримінальні звинувачення через пандемію - бразильські сенатори, які розслідували дії уряду у боротьбі з коронавірусом, підтримали обвинувачення проти президента країни.

Також читайте Розповсюджує фейки про COVID: YouTube частково заблокував канал президента Бразилії

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

Так, Жаїру Болсонару, який тривалий час виступав проти карантину і носіння масок, закидають шахрайство та злочини проти миру і безпеки людства. Бразильські сенатори певні - влада не зупиняла поширення коронавірусу у надії, що країна отримає колективний імунітет. І це призвело до того, що Бразилія постраждала від COVID-19 чи не найбільше у світі. Від початку пандемії в країні інфікувалося понад 21 млн людей, а померло понад 600 тисяч.

Зазначається, що свій звіт комісія сенату Бразилії надішле генеральному прокурору країни. Однак, шанси, що ставленик президента порушить проти Болсонару кримінальну справу, оцінюють як невеликі. Тож копія звіту надійде також до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Новини світу: бразильські сенатори підтримали обвинувачення проти президента країни

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання