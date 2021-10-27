Кривава ДТП у Харкові: в Інтернет виклали відео перших хвилин після аварії

Кривава ДТП у Харкові: в Інтернет виклали відео перших хвилин після аварії

На відео — нібито неповнолітній винуватець ДТП.

У Мережі з'явилося докладне відео після смертельної ДТП у Харкові.

Про це пише Telegram-канал "Харків 1654 року".

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"Одна з пасажирів в Infiniti була дівчина. На відео вона притомна, лежить на землі і просить свій телефон. До неї підходить нібито 16-річний винуватець ДТП (у білій футболці) і намагається знайти її телефон", — йдеться у повідомленні.

Також на відео видно численні уламки машини.

Нагадаємо, зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах із камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець, який перебував за кермом "японця" та двоє пасажирів легковика потрапили до лікарні.

На місці події працювали керівники обласного головного управління поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди. Вирішується питання кваліфікації ДТП за Кримінальним кодексом України.

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