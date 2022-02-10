Умерла невестка Геннадия Кернеса — Яна

Жена Кирилла Кернеса, старшего сына экс-мера Харькова, скончалась от болезни.

Старший сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл сообщил о смерти жены.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Любимая, Ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив по себе две яркие звезды — наших замечательных детей. Ты согревала и вдохновляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово — была", — сообщил Кирилл Кернес.

Из контекста поста становится понятно, что причиной смерти стала болезнь.

"Мне все казалось, что я способен преклонить небо для тебя. И что вместе мы преодолеем это чудовище-болезнь. И опять большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас. Я всегда буду помнить нашу первую встречу. Твоя улыбка, тепло твоих глаз будут продолжаться в наших детях, добавляя мне сил идти дальше. Яна, родная моя, спасибо тебе за каждую минуту вместе", — написал сын Геннадия Кернеса.

Как пишут vesti.ua, Яна Кернес занималась частной нотариальной практикой. Пара воспитывала дочь Киру и сына Луку.

Яна Кернес зарабатывала втрое больше мужа, занимавшего до депутатства должность первого заместителя директора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

В декларации Кирилла Кернеса, которую он подавал в 2021 году, отмечается, что в его собственности две квартиры и нежилые помещения в Харькове, у жены Яны – три квартиры.

Напомним, 17 декабря 2020 года Геннадий Кернес скончался от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

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