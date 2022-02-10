Померла невістка Геннадія Кернеса — Яна

Дружина Кирила Кернеса, старшого сина ексмера Харкова, померла від хвороби.

Старший син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило повідомив про смерть дружини.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі - наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю. Це гірке слово - була", — повідомив Кирило Кернес.

З контексту поста стає зрозуміло, що причиною смерті стала хвороба.

"Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас. Я завжди пам'ятатиму нашу першу зустріч. Твій усміх, тепло твоїх очей триватимуть у наших дітях, додаючи мені сил іти далі. Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом", — написав син Геннадія Кернеса.

Як пишуть vesti.ua, Яна Кернес займалася приватною нотаріальною практикою. Пара виховувала доньку Кіру та сина Луку.

Яна Кернес заробляла втроє більше за чоловіка, який обіймав до депутатства посаду першого заступника директора КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації".

У декларації Кирила Кернеса, яку він подавав у 2021 році, зазначається, що у його власності є дві квартири та нежитлові приміщення у Харкові, у дружини Яни – три квартири.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

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