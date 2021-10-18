Невістка Кернеса потрапила у скандал через українофобський анекдот

Невістка Кернеса потрапила у скандал через українофобський анекдот

У Мережі закликали українців бойкотувати товари ТМ, власницею якої є жінка.

Невістка покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова потрапила у скандал. Через це українці оголосили бойкот продукції торгової марки Yaro, власницею якої вона є.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі активіст Сергій Стерненко.

"Невістка Кернеса, сестра нардепа зі "Слуги народу" Козака і дочка мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну і любить окупантів. Виклала фото з Москви з українофобським анекдотом", - написав Стерненко.

Так, Юлія Привалова опубліковала фото із своїм чоловіком, сином Кернеса Данилом Приваловим на фоні Червоної площі у Москві. В коментарях під дописом українці обурилися тим, що рідні українських політиків поїхали до Москви, деякі назвали їх "сепаратистами".

На що Привалова відреагувала українофобським анекдотом про "бандерівців".

Стерненко закликав відомі українські торгові мережі відмовитися від співпраці з Привалової, оскільки вони торгують її печивом.

Нагадаємо, що у Миколаєві викладачу інституту права у Одеській юридичній академії Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

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