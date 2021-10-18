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Невістка Кернеса потрапила у скандал через українофобський анекдот

Невістка Кернеса потрапила у скандал через українофобський анекдот

У Мережі закликали українців бойкотувати товари ТМ, власницею якої є жінка.

Невістка покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова потрапила у скандал. Через це українці оголосили бойкот продукції торгової марки Yaro, власницею якої вона є.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі активіст Сергій Стерненко.

"Невістка Кернеса, сестра нардепа зі "Слуги народу" Козака і дочка мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну і любить окупантів. Виклала фото з Москви з українофобським анекдотом", - написав Стерненко.

Так, Юлія Привалова опубліковала фото із своїм чоловіком, сином Кернеса Данилом Приваловим на фоні Червоної площі у Москві. В коментарях під дописом українці обурилися тим, що рідні українських політиків поїхали до Москви, деякі назвали їх "сепаратистами".

На що Привалова відреагувала  українофобським анекдотом про "бандерівців".

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Стерненко закликав відомі українські торгові мережі відмовитися від співпраці з Привалової, оскільки вони торгують її печивом.

Нагадаємо, що у Миколаєві викладачу інституту права у Одеській юридичній академії Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

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