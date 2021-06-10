По данным медиков, смерть наступила от удушения.
В Черкассах умерла ученица 8 класса Черкасской общеобразовательной школы № 2. Об этом сообщила пресс-служба Черкасского городского совета.
"Причины смерти ребенка выясняются компетентными органами. Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации", — сообщила заместитель городского головы Марина Гаркавая.
Как информирует издание "Вычерпно" со ссылкой на пресс-службу полиции области, трагедия произошла сегодня, 10 июня, но не на территории школы. Сейчас на месте происшествия следователи устанавливают обстоятельства смерти.
По словам прессекретаркы Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирины Назарок, медики получили вызов в 12:30, пишет сайт 18000.
"Смерть наступила дома от удушения. Медики пытались прибыть на место быстро, но смерть наступила раньше", — отметили в медучреждении.
Девочке было 14 лет.
Отметим, что недавно, 27 мая, повесился ученик 9-го класса этой же школы №2. Самоубийство он совершил дома.
Из-за этих случаев смерти заместитель мэра сообщила, что власть созывает местную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также инициирует создание специальной комиссии при Департаменте образования и гуманитарной политики городского совета.
"Мы будем детально разбираться, привлекая родителей, учителей и руководство школы и оперативно реагировать, в соответствии с ситуацией, — подчеркнула Марина Гаркавая.
Напомним, еще один трагический случай произошел с школьником из Черкасс. 19 мая перестало биться сердце девятиклассника из Черкасской школы №34 Артема Попова. 15-летний парень получил во время занятия в школьном тире огнестрельное ранение в голову и впоследствии скончался в больнице.