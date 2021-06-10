За даними медиків, смерть настала від удушення.

У Черкасах померла учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи № 2. Про це повідомила пресслужба Черкаської міської ради.

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"Причини смерті дитини наразі з’ясовуються компетентними органами. Викликає занепокоєння той факт, що це вже другий подібний інцидент у цій школі за досить короткий термін. За дорученням міського голови розбираємось у ситуації", - повідомила заступниця міського голови Марина Гаркава.

Як інформує видання "Вичерпно" з посиланням на пресслужбу поліції області, трагедія сталася сьогодні, 10 червня, але не на території школи. Зараз на місці події слідчі встановлюють обставини смерті.

За словами прессекретарки Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірини Назарок, медики отримали виклик о 12:30, пише сайт 18000.

"Смерть настала вдома від удушення. Медики намагались прибути на місце швидко, але смерть настала раніше", – зазначили в медзакладі.

Дівчинці було 14 років.

Зазначимо, що нещодавно, 27 травня, повісився учень 9-го класу цієї ж школи №2. Самогубство він скоїв вдома.

Через ці випадки смерті заступниця мера повідомила, що влада скликає місцеву комісію з питань техногено-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також ініціює створення спеціальної комісії при Департаменті освіти та гуманітарної політики міської ради.

"Ми будемо детально розбиратися, залучаючи батьків, вчителів й керівництво школи та оперативно реагувати, відповідно до ситуації, – наголосила Марина Гаркава.

Нагадаємо, ще один трагічний випадок стався з школярем із Черкас. 19 травня перестало битись серце дев’ятикласника з Черкаської школи №34 Артема Попова. 15-річний хлопець отримав під час заняття у шкільному тирі вогнепальне поранення в голову і згодом помер у лікарні.

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