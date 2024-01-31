В Днепре нашли тело 12-летней девочки

В Днепре обнаружили тело мертвой 12-летней девочки. Накануне ее объявили в розыск, поскольку сообщалось, что она ушла из дома в Самарском районе города.

Об этом пишут в местном телеграм-канале.

Как отмечается, тело ребенка было обнаружено в Приднепровске. На месте работают полиция и следственно-оперативная группа. Впоследствии появилась информация, что на теле девочки обнаружили ножевые ранения.

В настоящее время криминальная полиция, мобильная криминалистическая лаборатория и кинологи с собаками разыскиваю человека, который может быть причастен к преступлению. Однако полиция по состоянию на сегодняшний день официально информацию об инциденте не предоставляла.

Напомним, что в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы – в направлении города летела ракета Х-59.

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