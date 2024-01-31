У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки

Наразі поліція офіційну інформацію про трагедію не оприлюднила.

У Дніпрі знайшли мертвою 12-річну дівчинку. Напередодні її оголосили в розшук оскільки повідомлялося, що вона пішла з дому у Самарському районі міста.

Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.

Як зазначається, тіло дитини виявили у Придніпровську. На місці працює поліція та слідчо-оперативна група. Згодом також з’явилася інформація, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.

Наразі кримінальна поліція, мобільна криміналістична лабораторія та кінологи з собаками розшукую людину, яка може бути причетна до злочину. Проте поліція станом на зараз офіційно інформацію про інцидент не надавала.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи - у напрямку міста летіла ракета Х-59.

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