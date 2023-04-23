В Харькове ночью вспыхнул пожар

Очевидцы уверяют, что она не связана с вечерними обстрелами города.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что в ночь на 23 апреля 2023 года в Харькове вспыхнул пожар.

Она не связана с "прилетами" в город, которые были раньше.

"Сильный пожар на заправке в одном из районов Харькова, скорее всего, возник не из-за "прилетов". Все подробности ждем утром", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела российскими захватчиками города Харькова и области, который они совершили вечером, 22 апреля, одна из ракет попала в частный сектор в с. Котляры Харьковского района.