В Херсоне закрывается аэропорт: что произошло

Аэродром не будет работать несколько месяцев.

Аэропорт "Херсон" закрывается на четыре месяца.

Об этом говорится в открытом письме КП "Херсонские авиалинии", сообщает RegioNews.

Отмечается, что ваеропорту будто ремонтировать взлетно-посадочную смугу. Реконструкция начнется 1 сентября — до 20 сентября аэропорт будет работать в ограниченном режиме. Впрочем, уже от 20 сентября его совсем закроют. Планируется завершить работу до конца 2021 года.

Следует заметить, что директор Николаевского аэропорта Федор Барна уже заявил, что аэропорт готов принять херсонские рейсы. Сейчас Херсон обслуживает чартерные рейсы на курорты и регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбилиси.

Как сообщалось, аэропорт "Житомир" от 12 августа начал принимать международные рейсы. Первым самолетом, сел в аэропорту, был двухмоторный Рiper Рa-31-350. Им из Соединенных Штатов прилетели двое граждан Украины. Судно участвовало в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021. Он состоится в эти выходные в Житомире.

Новости Украины: в Житомире начался авиафестиваль "Королев Фест"

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